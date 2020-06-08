В соцсетях рассказали о перебоях с мобильной связью в «ЛНР»

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области – проблемы с мобильной связью. Об этом 7 июня и сегодня, 8 июня, сообщают местные жители в соцсети.

В частности, в перекличке в местном паблике люди пишут, что связь «МТС» («Водафон») отсутствует в Ровеньках, Зоринске, Краснодоне (после переименования – Сорокино), Свердловске (после переименования – Кадиевка), Стаханове (после переименования – Кадиевка), Александровске, а также различных районах Луганска – в Каменнобродском районе, в кв. Мирный, кв. Гагарина, кв. Гаевого, кв. Шевченко, мкр Восток, в Малой Вергунке и других жилмассивах.

При этом местная «республиканская» связь «Лугаком» работает, но с перебоями. «Работает кое-как… местами пропадает… набирать приходится несколько раз», – пишут люди.