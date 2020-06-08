Сводка из зоны ООС за 7 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ трое украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Луганского и хутора Вольный (Золотое-4) – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских позиций:

неподалеку Павлополя – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из минометов калибром 82 мм.

Вследствие обстрелов со стороны НВФ два воина Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия – у Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на подступах к Богдановке НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки в результате обстрелов со стороны противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска в минувшие сутки единожды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Общее количество примененных боеприпасов – 1 единица».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.