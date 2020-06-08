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Луганщина: Ни одного нового случая COVID-19 за сутки

08.06.20 12:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Луганской области не зафиксированы. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 54 человек. Из них выздоровели – 43; лечатся – 11 (3 – в стационаре КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение", 8 – амбулаторно)», – отмечают в пресс-службе.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 1,54%», – добавляют в облгосадминистрации.

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