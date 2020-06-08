В «ЛНР»: Возле реки Северский Донец на растяжке подорвался молодой мужчина

В неподконтрольном украинским властям Славяносербске (Луганская обл.) молодой мужчина получил множественные ранения в результате подрыва на растяжке.

Как сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», инцидент произошел 7 июня в 16:10 в Славяносербске. Во время прогулки вблизи реки Северский Донец в результате подрыва на растяжке получил множественные осколочно-поверхностные раны нижних конечностей, шеи и правой руки мужчина 2001 года рождения.

«Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Славяносербской ЦРБ», – уверяют в «ЛНР».