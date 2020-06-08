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В «ЛНР» автомобиль врезался в автобус: Данные о пострадавших разнятся

08.06.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими.

Как сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 7 июня на одной из улиц Стаханова (Кадиевки) мужчина 1953 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2102, не справившись с управлением, совершил столкновение с маршрутным автобусом «Газель Рута» под управлением мужчины 1981 года рождения.

На момент столкновения в автобусе находилось 6 пассажиров. В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-2102» – мужчина 1987 года рождения, женщина 1987 года рождения и ребенок 2019 года рождения – с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу. «Водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказался. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», – сообщают в «МВД».

Как уточняет пресс-служба «МЧС ЛНР», авария произошла на ул. Б. Хмельницкого. В «МЧС» сообщают о 4-х травмированных:

  • девочка 2019 года рождения – ушиб, подкожная гематома головы справа;
  • женщина 1987 года рождения – закрытый оскольчатый перелом левого плеча;
  • мужчина 1987 года рождения – политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней третьей правого бедра, рваная рана шеи, алкогольное опьянение;
  • мужчина 1953 года рождения – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

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