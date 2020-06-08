В «ЛНР» автомобиль врезался в автобус: Данные о пострадавших разнятся

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими.

Как сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 7 июня на одной из улиц Стаханова (Кадиевки) мужчина 1953 года рождения, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2102, не справившись с управлением, совершил столкновение с маршрутным автобусом «Газель Рута» под управлением мужчины 1981 года рождения.

На момент столкновения в автобусе находилось 6 пассажиров. В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-2102» – мужчина 1987 года рождения, женщина 1987 года рождения и ребенок 2019 года рождения – с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу. «Водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказался. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», – сообщают в «МВД».

Как уточняет пресс-служба «МЧС ЛНР», авария произошла на ул. Б. Хмельницкого. В «МЧС» сообщают о 4-х травмированных: