В «Л-ДНР»: Утонул ребенок, после прыжка с моста госпитализирован мужчина

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса за сутки произошли 3 происшествия на водоемах.

Как сегодня, 8 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 7 июня в 20:43 в Алчевске в ставе Орловый в результате прыжка с моста в водоем пострадал мужчина, личность которого устанавливается.

Пострадавший в тяжелом состоянии, с диагнозом «политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленная рана головы, закрытая торокообдоминальная травма, утопление в пресной воде под вопросом» госпитализирован.

Пресс-служба «МЧС ДНР» сегодня сообщает о спасенном в Донецке на реке Кальмиус мужчине. «Группа водолазно-спасательных работ провела мероприятия по спасению мужчины 1981 года рождения, который на удалении 200 м от берега начал тонуть. На катере пострадавший доставлен на берег», – уверяют в «ДНР».

Еще об одном инциденте сообщают жители Донецка в соцсетях. Так, в местном паблике пишут, что ребенок 7-ми лет утонул в водоеме напротив Ботанического сада (через дорогу от него). Очевидцы отмечают, что поисками мальчика занимались «полиция», «МЧС», местные жители. Труп был обнаружен в воде.