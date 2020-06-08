За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 463 человека, – Степанов

За минувшие сутки в нашей стране COVID-19 заболели 463 человека, выздоровел 141 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 8 июня, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 463 человека. Из них 32 ребенка, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 92 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. При этом выздоровел 141 человек. В целом за все время пандемии заболели 27462 человека. Из них 1964 ребенка и 5101 медработник. При этом в целом выздоровели 12195 человек. Летальных случаев 797», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской (41) областях.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 231 случай COVID-19, в Луганской – 54 случая.