В «ЛНР»: В соцсетях связали карантин и забастовку шахтеров

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины люди не могут зайти в соцсеть.

В частности, в Twitter многочисленные сообщения от жителей Алчевска, Антрацита и других городов, которые жалуются на отсутствие доступа к российской соцсети «ВКонтакте» – в «ЛНР» доступ к ней закрыт. Причем через ВПН войти можно – значит, причина в местной блокировке, делают вывод люди.

Доступ был закрыт 7 июня.

«Интегрируются в Украину. Так как в Украине ВК забанен, нужно привыкать», – предполагает один из пользователей соцсетей.

Многие люди связывают блокировку соцсетей с забастовкой на шахте в Антраците. Местным жителям кажется странным совпадение, что в это же время был объявлен и карантин по коронавирусу в Антрацитовском районе. «Сейчас шахтерам объяснят, что требовать зарплату не по-братски и, вообще, кушать вредно», – иронизируют люди.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих.

Напомним, в Украине в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов. Запрет был продлен в мае нынешнего года.