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Подтвержденных случаев COVID-19 – свыше 700: В «ДНР» опубликовали статистику

08.06.20 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19, всего подтверждены 704 случая заболевания. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 7 июня исследованиям, выявлены 9 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди новых случаев инфицирования – 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 8 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 704:

  • на лечении – 510 пациентов,
  • выписаны – 167 человек,
  • летальных случаев – 27.

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