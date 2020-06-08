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В ВСУ коронавирусом болеют 142 человека

08.06.20 11:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня, 8 июня, в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 142 человека. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

За время пандемии выздоровели 143 человека, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 618 человек. У 44 военнослужащих изроляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.

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