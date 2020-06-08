Малюська рассказал о ходе судебных дел Украины против РФ

Украина ведет судебные дела против России в международных инстанциях по многим вопросам и под эгидой различных государственных органов и организаций. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в интервью «Радио Свобода».

Министр проинформировал, что в сфере ответственности непосредственно Минюста 5 украинских дел против России – в Европейском суде по правам человека. Кроме того, есть еще судебные процессы, которые ведет МИД. Также есть судебные процессы, которые ведут компании, которые потеряли свои активы на неподконтрольных территориях. Среди них, например, «Нафтогаз» и «Ощадбанк».

Министр отметил, что есть две ключевые проблемы рассмотрения таких дел, первая из них – медлительность.

«Но есть две ключевые проблемы, которые характерны для всех судебных процессов. Первое – это медлительность. Потому что суды в международных юрисдикциях работают даже медленнее, чем украинские национальные суды. Хотя мы все жалуемся на медлительность наших судов. Поверьте, в международных юрисдикциях это еще медленнее происходит», – сказал глава Минюста.

«По делам против России, по нашим категориям дел мы до сих пор находимся на этапах принятия жалобы. Еще по сути рассмотрение не начиналось. И, учитывая эпидемию, это еще откладывается. Потому что сейчас эффективно международные суды не работают или трибуналы», – проинформировал Малюська.

Второй аспект – сложность выполнения судебных решений.

«Второй аспект – это даже когда наши компании выигрывают суды, например, "Нафтогаз", "Ощадбанк", "ПриватБанк" против Российской Федерации, то сложность выполнения. Нет активов по миру, на которых можно было бы нормально сделать взыскание. Соответственно, у нас огромные, миллиардные правовые требования к России, которые мы не можем эффективно выполнить», – сообщил министр.

При этом, отметил Малюська, с такой проблемой сталкивается не только Украина: «Много кто бегает по миру, пытается взыскать средства с России. Например, акционеры "ЮКОСа". Там еще большая задолженность, огромные средства. Та же проблема. Это суверен. Проблема юридическая. Там защита активов. И найти что-то, что можно было бы у них отобрать и удовлетворить требования, крайне сложно».

Но, отметил глава Минюста, «все равно им больно».

«Как показало соглашение, например, с "Газпромом", контракт, который был заключен в конце прошлого года, им это болит. И это хорошая разменная монета в торгах с тем, чтобы получить какие-то экономические выгоды. Они просят и готовы идти на компромиссы, дают скидки, дают лучшие условия контракта. Если мы где-то, когда-то от даже наиболее бесперспективного судебного решения или иска откажемся или достигнем компромисса, то они готовы нам давать за это экономические какие-то бонусы. И мы этим хорошо воспользовались при заключении транзитного контракта», – пояснил он.