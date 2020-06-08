Что ни день, то новый банкрот: В Донецке закрылся рыбный супермаркет (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке закрылся еще один супермаркет. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный блогер Сеня Анатолич Варм.
Закрылся магазин торговой сети «Рыбка моя» в Калининском районе. Как отмечают местные жители, магазины закрываются и в иных местах. При этом «Рыбка моя» в микрорайоне Текстильщик по-прежнему работает.
Отзывы о магазине разные – одни пишут, что перед Новым годом это был «чудесный магазин», потом сменился формат – появилась вонючая рыба. Другие пишут о том, что неприятный запах присутствовал все время.
Сходятся люди в том, что бизнес в Донецке – не развивается:
- Анастасия: «"Магазин не работает". Здесь такой же наклейкой хочется дополнить: "Почему?"»;
- Андрей: «Что ни день, то новый банкрот. Интересно, а какой индекс процветания у республики, надеюсь, призовые места?...Кстати, "Метро" продается или сдается в аренду. Никто купить не желает – быстроокупаемый бизнес в стремительно растущей экономике?!»;
- Елена: «Опять? Жаль, конечно... Люди пытались работать...»;
- Татьяна: «Все, отработали».