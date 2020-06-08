Степанов рассказал, когда в Украине заработают базы отдыха

В Украине с 10 июня разрешат открыть базы отдыха, если в соответствующих областях будет позволять эпидемическая ситуация. Об этом сегодня, 8 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже все разработаны, размещены на сайте Минздрава», – сказал министр.

Максим Степанов подчеркнул, что возобновление работы баз отдыха в каждом регионе будет зависеть от эпидемической ситуации: если область будет соответствовать критериям перехода на следующий этап смягчения карантина, то только в этом случае могут открыть базы.