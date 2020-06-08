«Шахтер» – «Десна: Цифры и факты

В 25-м туре чемпионата «Шахтер» одержал победу над «Десной» (3:2). Подопечные Луиша Каштру на 16 баллов опережают в таблице ближайших преследователей. Команде нужно набрать еще 6 очков, чтобы досрочно гарантировать себе чемпионство. В пресс-службе «оранжево-черных» рассказали об интересных фактах прошедшего матча.

Герой-именинник. Марлос провел 222-й матч за «Шахтер». Уже не впервые он отметился дублями в 2 турах подряд – такое было и в феврале 2018-го в поединках с «Черноморцем» (5:0) и «Звездой» (5:0). В целом это восьмой дубль полузащитника за «горняков». 12-й бомбардир в истории «Шахтера» идет в рейтинге следом за Геннадием Зубовым (73).

Новый счет. Впервые в противостояниях с «Десной» зафиксирован счет 3:2. В июле 2018-го «Шахтер» взял верх 2:0, а в следующих 3 матчах стабильно побеждал 1:0.

Вскрывали крепкую оборону. До встречи с «Шахтером» «Десна» в нынешнем чемпионате еще ни разу не пропускала 3 мяча. В свою очередь для «горняков» это уже 14-я игра в УПЛ-2019/20, где команда забила 3 гола и более.

Кривцов: атака и оборона. Сергей Кривцов выиграл 11 из 14 единоборств (3 из 5 на втором этаже). На 3-й минуте именно он вразрез вывел Фернандо один на один с Пастом, а буквально в следующей атаке отдал предголевую передачу на Додо, который ассистировал автору первого мяча.

Минимум потерь. В отчетном поединке «Шахтер» допустил наименьшее число потерь в сезоне – 64 (средний показатель команды в чемпионате – 90).

Маркос: работа на обострение. Маркос Антонио с «Десной» отдал 6 пасов в штрафную (5 точных), притом что в среднем за 90 минут в этом сезоне он выполняет 1,75 передачи (ни в одной игре не было больше 2).

Фернандо использует шанс. В предыдущий раз Фернандо выходил в старте за первую команду «Шахтера» год назад – 30 мая 2019 года против «Львова» (3:0), а забивал – 28 сентября 2018 года «Карпатам». В поединке с «Десной» бразилец нанес 4 удара (3 в створ). У него было 7 касаний в штрафной – самая высокая цифра за время в «Шахтере».

Трубин: игра ногами. Анатолий Трубин провел свой 4-й матч за родной клуб. Расклад по точности его дальних передач в этой игре: 4 из 6 в 1-м тайме, 2 из 4 – во 2-м.