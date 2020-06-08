На суд по MH17 снова не явились подозреваемые

На вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет «Европейска правда».

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании. Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Судья отметил, что дело рассматриваться в отсутствие обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

В марте стало известно, что российского военного Пулатова, который в 2014 году был одним из руководителей разведки незаконных вооруженных формирований на Донбассе, представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.