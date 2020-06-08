В «ЛНР» назвали причину перебоев со связью

Связь «МТС» (Vodafone) отсутствует в «ЛНР» из-за аварии на оборудовании. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба «министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», «отсутствие связи украинского оператора "ВФ Украина" на территории ЛНР связано с аварией на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами республики». «Ведутся ремонтно-восстановительные работы», – сообщают в «республике».

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Луганской области – проблемы с мобильной связью.