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В «ЛНР» назвали причину перебоев со связью

08.06.20 15:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Связь «МТС» (Vodafone) отсутствует в «ЛНР» из-за аварии на оборудовании. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба «министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», «отсутствие связи украинского оператора "ВФ Украина" на территории ЛНР связано с аварией на телекоммуникационном оборудовании связи, расположенном за пределами республики». «Ведутся ремонтно-восстановительные работы», – сообщают в «республике».

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Луганской области – проблемы с мобильной связью.

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