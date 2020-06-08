Лебеди, ондатры, кабаны: На Луганщине животные в карантин селятся в новых местах (Видео)

На Луганщине во время карантина животные открывают для себя новые места обитания. Так, на днях жители Рубежного сняли, как стадо кабанов прогуливается по городу. А в Северодонецке дикие животные появились на озере: в этом году в город прилетело много лебедей. Жители насчитали их около 30-ти.

Недавно на водоеме пара крылатых дала потомство. Горожане идут к озеру отдыхать и подкормить птиц. Еду лебеди делят с большим количеством уток, цапель и их потомством.

Местный житель Михаил рыбачит уже больше 50 лет, но такого чуда не помнит. «За прошлые годы чтобы выводок лебедей здесь был – я не видел ни разу. Это первый раз», – рассказывает мужчина.

Когда вылупились птенцы, большинство лебедей улетели с озера. Натуралисты поясняют: так птицы заботятся друг о друге, так как понимают, что корма на всех не хватит. Но специалисты все же призывают не закармливать пернатых – особенно хлебом. «Птицы, привыкшие жить на воле – они должны сами себе добывать (корм), иначе у них потеряется инстинкт», – говорит методист Северодонецкого эколого-натуралистического центра Виктория Хорунжа.

Она советует приносить зерновые, покупать в магазинах специализированный корм для птиц.

Счастливчики же увидели на озере и вовсе необычное животное: оно выходит из камышей и попадать на камеру не любит. Пока натуралисты узнавали, откуда тут появилась ондатра с американского континента – появилась еще одна. Теперь надеются: животные дадут потомство.

«Хорошо, нравится, только если бы почистили наше озеро, расширили, было бы замечательно», – говорит жительница Северодонецка Наталья.

В местной экологической инспекции напоминают: если кто-то навредит дикому животному, может за это поплатиться. «За нарушение правил охоты и уничтожение диких животных наступает как административная, так и уголовная ответственность. За уничтожение лебедя ущерб, который причинен государству, составляет 4 тыс. грн», – объясняет государственный инспектор по охране окружающей природной среды Роман Полтавский.

Ондатры и лебеди людей не боятся, к берегу подплывают близко. Зоологи беспокоиться, чтобы прирученным диким животным дружба с человеком не навредила.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»