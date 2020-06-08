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Лебеди, ондатры, кабаны: На Луганщине животные в карантин селятся в новых местах (Видео)

ТК "Донбасс" 08.06.20 20:19
Скриншот видео ТК «Донбасс»
Скриншот видео ТК «Донбасс»

На Луганщине во время карантина животные открывают для себя новые места обитания. Так, на днях жители Рубежного сняли, как стадо кабанов прогуливается по городу. А в Северодонецке дикие животные появились на озере: в этом году в город прилетело много лебедей. Жители насчитали их около 30-ти.

Недавно на водоеме пара крылатых дала потомство. Горожане идут к озеру отдыхать и подкормить птиц. Еду лебеди делят с большим количеством уток, цапель и их потомством.

Местный житель Михаил рыбачит уже больше 50 лет, но такого чуда не помнит. «За прошлые годы чтобы выводок лебедей здесь был – я не видел ни разу. Это первый раз», – рассказывает мужчина.

Когда вылупились птенцы, большинство лебедей улетели с озера. Натуралисты поясняют: так птицы заботятся друг о друге, так как понимают, что корма на всех не хватит. Но специалисты все же призывают не закармливать пернатых – особенно хлебом. «Птицы, привыкшие жить на воле – они должны сами себе добывать (корм), иначе у них потеряется инстинкт», – говорит методист Северодонецкого эколого-натуралистического центра Виктория Хорунжа.

Она советует приносить зерновые, покупать в магазинах специализированный корм для птиц.

Счастливчики же увидели на озере и вовсе необычное животное: оно выходит из камышей и попадать на камеру не любит. Пока натуралисты узнавали, откуда тут появилась ондатра с американского континента – появилась еще одна. Теперь надеются: животные дадут потомство.

«Хорошо, нравится, только если бы почистили наше озеро, расширили, было бы замечательно», – говорит жительница Северодонецка Наталья.

В местной экологической инспекции напоминают: если кто-то навредит дикому животному, может за это поплатиться. «За нарушение правил охоты и уничтожение диких животных наступает как административная, так и уголовная ответственность. За уничтожение лебедя ущерб, который причинен государству, составляет 4 тыс. грн», – объясняет государственный инспектор по охране окружающей природной среды Роман Полтавский.

Ондатры и лебеди людей не боятся, к берегу подплывают близко. Зоологи беспокоиться, чтобы прирученным диким животным дружба с человеком не навредила.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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