Будет ли возвращение к жесткой фазе карантина: Мнение эксперта

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, а карантин продолжает ослабляться. Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал, могут ли вернуть жесткие карантинные ограничения. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Нет, во-первых, люди уже вышли на улицу. Во-вторых, ограничительные меры уже не работают. В третьих, заработал транспорт – общественный, в первую очередь. Ну и лето, дома людей вы никогда не удержите. У нас сейчас наблюдается рост заражения, но нет высокого уровня смертности. Раньше времени нет смысла говорить про закручивание гаек и включение полноценного карантина», – сказал эксперт.

При этом Кулик допускает, что некоторые меры могут быть возвращены во время второй волны эпидемии коронавируса.

«Но это может случиться осенью, когда поднимется уровень смертности. И тогда есть вероятность, что могут применить определенные меры карантина. Я не думаю, что вернут жесткую фазу, какая была раньше, потому что люди не поддержат это. Но я знаю, что в правительстве просчитывают математическую модель вероятных убытков и последствий введения второго карантина, и именно с сентября-октября», – рассказал он.