Коронавирус никуда не исчез: Президент обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что угроза COVID-19 никуда не исчезла, и важно выполнять противоэпидемические требования. Об этом глава государства сказал на традиционном совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский намекнул, что Украина в любой момент может вернуться к жесткому карантину, если эпидемия вспыхнет с новой силой.

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был не зря, уверен, что он спас много жизней. Однако и далее ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе касаемо развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», – сказал Зеленский.

Это подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что угроза никуда не исчезла. Глава правительства призвал людей быть сознательными.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на Троицу церкви Украины посетили около 200 тыс. человек, отметив, что священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

На совещании был поднят вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил важный момент: после запуска внутреннего авиасообщения с 5 июня первые рейсы, например в Одессу, не были переполнены.