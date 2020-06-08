Россия затягивает суд по MH17: Политолог пояснил почему

Россия затягивает суд по сбитому над Донбассом Boeing MH17. Такое мнение выразил политолог Сергей Таран в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Дело сбивания Boeing MH17 может затянуться, так как Россия прилагает все усилия, чтобы это дело затянулось. В этом и заключается гибридная стратегия России, с одной стороны говорит о непричастности к этому делу, а с другой – делает усилия, чтобы это дело затянулось. Очень примечательно, что прямо перед началом заседаний в российских СМИ прошло сообщение, что якобы нашлись новые свидетели на оккупированных территориях Украины, которые якобы имеют какую-то информацию по этому делу, что они якобы видели истребитель, намекается, что это был украинский истребитель. И очевидно, что адвокаты с российской стороны будут настаивать, чтобы эти показания были приобщены к делу», – сказал Таран.

Политолог подчеркнул, что провокации будут продолжаться, поэтому важно вести себя активно.

«Это дело будет рассматриваться очень долго в любом случае. Но Россия хочет его затянуть так, чтобы оно уже не рассматривалось и превратилось в бесконечный процесс. Такие информационные провокации будут бесконечными. И Украина должна привыкнуть к такому. Но нашей стране очень важно сейчас проявлять активную позицию, показывать мировому сообществу, кто за этим стоит, и говорить об оккупации Украины (части Украины – ред.) Россией», – заявил он.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.