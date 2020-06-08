Более 800 кустов: У жителя Донетчины нашли плантацию конопли

Житель Курахово (Донецкая обл.) выращивал у себя дома более 800 растений марихуаны. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что местный житель выращивает у себя дома наркотические растения. Для проверки информации оперативники провели обыск в домовладении указанного гражданина, во время которого обнаружили и изъяли более 800 кустов конопли.

«По словам 39-летнего фигуранта преступления, он выращивал растения для собственного употребления. Правоохранители выяснили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Изъятые растения направлены на экспертизу», – сообщили в полиции.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.