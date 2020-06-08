Десятки человек в реанимации и маленькие защитные костюмы: В Донецке показали, где лечат COVID-19 (Фото)

В «ДНР» в Донецке в центральной городской клинической больнице № 1, которая является госпитальной базой для пациентов с COVID-19, 30 человек находятся в реанимации. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В больнице рассказали, что принимают всех пациентов. Как уверяет главврач центральной городской клинической больницы № 1 Елена Баун, обеспеченность лекарствами и средствами индивидуальной защиты врачей является достаточной. «На одну смену, если мы говорим о многоразовых – мы их обрабатываем, стираем – в среднем человеку нужно 3 костюма. Больше 8 часов в нем практически невозможно», – сообщила Елена Баун.

«В чем проблема – то, что мы имеем, они (костюмы – ред.) маленького размера», – добавила врач.

По ее словам, если с костюмами проблема «как-то решена», то очков и щитков не хватает. Выбросить использованные предметы врачи не могут себе позволить.

В больнице с COVID-19 лечатся 42 человека. «Из них 30 человек – в реанимационном отделении… 2 хирургии, урология перепрофилированы для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями, которых тоже возят к нам из Донецка… и здесь же находится реанимация, которая сегодня выполняет функции лечения пациентов с тяжелыми пневмониями как с подтвержденным COVID-19, так и с не подтвержденным», – отметила Баун.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube