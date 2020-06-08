Дело MH17: Дипломат рассказал, какую ответственность могут понести обвиняемые

В случае, если суд по делу Boeing MH17 вынесет обвинительный вердикт, фигуранты могут быть задержаны на территории любого государства мира и экстрадированы в Нидерланды для отбывания наказания. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии УНН.

«В случае вступления в силу обвинительного приговора, указанные лица могут быть задержаны на территории любого государства мира и экстрадированы в Нидерланды для отбывания наказания», – рассказал дипломат.

По его словам, другой опцией в таком случае является передача приговора для исполнения в РФ.

В то же время, как отметил Енин, это «менее вероятная опция в условиях сохранения действующего политического режима в России».

«Вместе с тем, в истории человечества неоднократно были случаи, когда преступники каким-то образом попадали на территорию тех государств, где они могут быть подвергнуты аресту и в дальнейшем понести наказание. Верю, что справедливость в этом мире есть!», – подчеркнул замминистра.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.