В «ЛНР» начались задержания участников протестов на шахте, – правозащитники

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) «МГБ ЛНР» допрашивает 2-х задержанных участников протестов на шахте «Комсомольская». Об этом сегодня, 8 июня, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«По информации наших источников, "МГБ ЛНР" работает в поселке Дубовский (или Горняк), где расположена шахта Комсомольская, еще с пятницы. Проводятся допросы работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста. Также нам известно о задержании двух работников шахты. Их отправили в Антрацит на допрос, их судьба неизвестна. Председателя профсоюза шахты Георгия Чернецова также опрашивали, но не задержали», – сообщают правозащитники.

«Сейчас на въезде в поселок Дубовский стоит блокпост, к семьям протестующих шахтеров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью. Также в Антрацитовском районе выключили мобильную связь, но работают приложения Whatsapp и Viber. Действия спецслужб НВФ "ЛНР" направлены на запугивание рабочих и уменьшение протестного движения на оккупированной территории Луганской области», – добавляют в «Восточной правозащитной группе».

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих.

Также сообщалось, что в соцсетях связали карантин и забастовку шахтеров.