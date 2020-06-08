RU
Все новости

В «ЛНР» начались задержания участников протестов на шахте, – правозащитники

08.06.20 22:19
Шахта «Комсомольская» / Фото из открытых источников
Шахта «Комсомольская» / Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) «МГБ ЛНР» допрашивает 2-х задержанных участников протестов на шахте «Комсомольская». Об этом сегодня, 8 июня, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«По информации наших источников, "МГБ ЛНР" работает в поселке Дубовский (или Горняк), где расположена шахта Комсомольская, еще с пятницы. Проводятся допросы работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста. Также нам известно о задержании двух работников шахты. Их отправили в Антрацит на допрос, их судьба неизвестна. Председателя профсоюза шахты Георгия Чернецова также опрашивали, но не задержали», – сообщают правозащитники.

«Сейчас на въезде в поселок Дубовский стоит блокпост, к семьям протестующих шахтеров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью. Также в Антрацитовском районе выключили мобильную связь, но работают приложения Whatsapp и Viber. Действия спецслужб НВФ "ЛНР" направлены на запугивание рабочих и уменьшение протестного движения на оккупированной территории Луганской области», – добавляют в «Восточной правозащитной группе».

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих.

Также сообщалось, что в соцсетях связали карантин и забастовку шахтеров.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк