Коронавирус на Донетчине: Стало известно количество заболевших (Инфографика)

За сегодня, 8 июня, в Донецкой области подтверждены 4 новых случая COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Мариуполь, Украинск, Краматорск, Бахмут – эти города пополняют статистику за сутки, 8 июня, по заболеваемости COVID-19. В каждом из них – по одному новому случаю. В Мариуполе заболел 53-летний медработник, из круга лиц, у которых вирус был обнаружен ранее. У 64-летней женщины из Украинска COVID-19 обнаружили перед плановой госпитализацией, а у 42-летнего жителя Краматорска и 26-летней женщины из Бахмута предварительно была диагностирована пневмония, и обязательное в таких случаях ПЦР-исследование на коронавирус дало положительный результат», – написал Кириленко.

Таким образом, с началом карантина на Донетчине зафиксировано 235 случаев COVID-19, из них:

6 человек скончались;

128 – выздоровели;

101 – проходит лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 июня в Украине коронавирусом заболели 27 462 человека (12 195 пациентов выздоровели, 797 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 54 случая заболевания (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 704 случая заболевания коронавирусом (выздоровели 167 человек, летальных случаев – 27). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).