В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы неподконтрольной Еленовки

В неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.) 4 июня была ранена женщина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 8 июня.

Сообщается, что 5 июня медработники больницы в неподконтрольном украинским властям Докучаевске (Донецкая обл.) сообщили наблюдателям Миссии, что тем утром к ним доставили 59-летнюю женщину из Еленовки с многочисленными осколочными ранениями левого плеча, левого предплечья и обоих бедер.

«В тот же день в телефонном разговоре эта женщина рассказала, что вечером 4 июня она находилась во дворе своего дома на ул. Перездной, 110, в Оленовке, когда услышала свистящий звук и последующий взрыв неподалеку. Сразу после этого она почувствовала резкую боль в спине и зашла в дом, где ее мать оказала ей первую помощь. По ее словам, утром 5 июня машина "скорой помощи" доставила ее в больницу в Докучаевске», – рассказали в ОБСЕ.

В этот же день мать раненой женщины по телефону рассказала наблюдателям Миссии, что вечером 4 июня она находилась во дворе дома вместе со своей дочкой, когда услышала свистящий звук и последующий взрыв, сразу после чего упала на землю из-за ударной волны.

Женщина добавила, что она вошла в дом невредимой, а вскоре в дом зашла и ее дочь с ранениями. После этого она оказала ей первую помощь.

5 июня другая 50-летняя жительница Еленовки сообщила команде СММ, что 4 июня обстрел в районе продолжался с 19:00 до 21:00.