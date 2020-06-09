Восстанавливается работа КПВВ на Донбассе: Кого пропустят

В районе операции Объединенных сил частично восстанавливается работа КПВВ. Об этом сегодня. 9 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Завтра, 10 июня, с 11:00 возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:

для автомобильного сообщения – через КПВВ «Марьинка», дорожный коридор «Донецк – Курахово»;

для пешего сообщения – через КПВВ «Станица Луганская», дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар».

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

В штабе отметили, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.