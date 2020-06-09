COVID-19: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

В Украине с понедельника, 8 июня, смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook.

Ключевыми правилами работы являются:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе на рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

«Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу», – написал Ляшко.