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COVID-19: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

09.06.20 08:49
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба

В Украине с понедельника, 8 июня, смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook.

Ключевыми правилами работы являются:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе на рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

«Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке – информируйте Госпродпотребслужбу», – написал Ляшко.

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