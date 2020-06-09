В ВОЗ констатировали ухудшение ситуации с COVID-19 в глобальном масштабе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом и около 400 тыс. летальных исходов. Об этом говорится в отчете генерального директора Организации Тедроса Гебреиесуса, пишет Lb.ua.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается. За последние 9 из 10 дней регистрировали около 100 тыс. новых заболевших, за вчера – 136 тыс.», – сообщил он.

Гендиректор ВОЗ сообщил, что почти 75% от вчерашних новых случаев зарегистрированы в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Он добавил, что также наблюдается рост заболеваемости в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии. В то же время в ВОЗ заявили, что воодушевлены позитивными признаками в нескольких странах мира. Подчеркивается, что самой большой угрозой для этих стран является самоуспокоение, поскольку исследования показывают, что большинство людей в мире все еще подвержены инфекции.