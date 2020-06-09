В РФ открывают границы, но пропустят не всех

Россия частично открывает границы. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, сообщается, что россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями. Соответствующие указы уже подписаны, но точная дата не сообщается.

РФ полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии. Сейчас же пик заболеваемости, считают специалисты в России, пройден, и власти постепенно отменяют введенные ранее ограничения. При этом по состоянию на 8 июня всего подтверждены 476 658 случаев коронавируса, 8 985 заболевших выявлены за сутки. Всего 230 688 человек выздоровели, 5 971 – умерли.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июня в Украине коронавирусом заболели 27 856 человек (12 412 пациентов выздоровели, 810 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 235 случаев заболевания (128 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая заболевания (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 718 случаев заболевания (169 человек выздоровели, летальных случаев – 28). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).