COVID-19: За сутки в Украине заболели 394 человека

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 394 новых случая заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 394 человека. Из них 39 детей и 34 медработника. Были госпитализированы 59 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев. Выздоровели 217 человек. В целом, за все время пандемии заболели 27856 людей. Из них 2003 ребенка, а также 5135 медработников. При этом в целом выздоровели 12412 человек. Летальных случаев 810», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы во Львовской (49), Закарпатской (39), Житомирской (38) областях и г. Киев (33).

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 235 случаев COVID-19, в Луганской – 54.