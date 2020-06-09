Сводка из зоны ООС за 8 июня: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из минометов калибром 82мм и станковых противотанковых гранатометов;

около Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов;

у Водяного – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов;

у хутора Вольный (Золотое-4) и Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел огонь по опорным пунктам Объединенных сил:

у Орехово – из минометов калибром 120 мм и гранатометов различных систем;

вблизи Новолуганского и поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня, было выпущено 33 боеприпаса. Применялись минометы калибром 82 мм и гранатометы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак и города Докучаевск; на горловском – район поселка Доломитное; на мариупольском направлении – окрестности сел Куликово и Коминтерново (после переименования – Пикузы – ред.)».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.