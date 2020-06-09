COVID-19: На Луганщине лечатся 11 человек

За прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 в Луганской области не зафиксированы. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«За все время исследований на Луганщине заболевание лабораторно подтверждено у 54 человек. Из них выздоровели – 43; лечатся – 11 (3 – в стационаре КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение", 8 – амбулаторно)», – сообщают в пресс-службе.

Там добавляют, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 1,54%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июня в Украине коронавирусом заболели 27 856 человек (12 412 пациентов выздоровели, 810 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 235 случаев заболевания (128 человек выздоровели, летальных случаев – 6).

В «ДНР» (на 8 июня) – 704 случая заболевания коронавирусом (выздоровели 167 человек, летальных случаев – 27). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).