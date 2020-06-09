За сутки в ВСУ зафиксировали 4 случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 4 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся 2 военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 144 человека. За время пандемии выздоровели 145 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 616 человек. У 43 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.