Не обошла война и такие красивые здания: В Донецке показали элитный жилой комплекс (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец показал один из элитных жилых комплексов в городе.

В частности, мужчина продемонстрировал, как сегодня выглядят многоэтажки ЖК «Европейский» по пр. Панфилова.

«В одном месте, в одном районе было построено большое количество многоэтажек. Здесь находятся в многоэтажках и супермаркеты, и салоны красоты, и ветеринарные клиники, и больница-роддом – дальше, рядышком», – сообщил дончанин.

«Не обошла война и вот такие замечательные, красивые здания», – добавил он.

Мужчина продемонстрировал поврежденную обшивку многоэтажки, посеченные осколками стены, выбитые стекла в окнах нижних этажей.

Есть в жилмассиве и детские площадки, а также заброшенный супермаркет. Строительный супермаркет был перепрофилирован в продукты, однако сейчас двери опечатаны, плитка поросла травой – магазин не работает.