Владелец устроил скандал со стрельбой: На Донетчине у домашнего дебошира нашли коноплю

В Славянске (Донецкая обл.) патрульные полицейские, которые прибыли на вызов по факту домашнего насилия, нашли у дебошира 15 кустов конопли. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что 6 июня жительница одного из домов по ул. Кавказской сообщила полицейским, что ее сожитель бьет ее и ее мать, а также стреляет по окнам из пистолета.

«Патрульные прибыли на место происшествия и пресекли правонарушение. Пострадавших в результате происшествия не было, а вот стекло автомобиля и окон дома "вылетело". Как выяснилось впоследствии, оружие оказалось пневматическим. Кроме того, полицейские увидели в огороде 15 кустов растения, внешне похожего на наркотическое. 37-летний нетрезвый гражданин не отрицал свою причастность к такому "урожаю" и объяснил, что выращивает растения для собственного употребления», – говорится в сообщении.

Для выяснения других обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Славянского отдела полиции.