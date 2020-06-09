Заседание Трехсторонней контактной группы: К переговорам по Донбассу впервые привлечены переселенцы

К работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) впервые в составе украинской делегации привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметили в пресс-службе, сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе.

«Впервые за более чем 5 лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины. Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство», – сообщили в Офисе президента.

«На сегодняшнем заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк. Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер», – детализировали в пресс-службе.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на следующей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц.