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«Мотель», «Мост» и «Рыбка моя»: Житель Донецка показал закрытые супермаркеты (Фото)

09.06.20 13:39
Донецк / Скриншот видео YouTube
Донецк / Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец показал несколько известных мест.

Первое – комплекс «Мотель» по ул. Куйбышева. В комплекс ранее входили сауна, кафе, отель. Сейчас здание заброшено. Дончанин обратил внимание, что через разбитое окно видно растущее внутри дерево.

Далее Игорь направился на пр. Ленинский. Мужчина показал бывший гипермаркет «Метро». «"Метро" долго простояло пустым. Его переназвали, попытались открыть здесь супермаркет. Супермаркет назывался "Мост". Ну а сейчас это уже вовсе не "Мост" никакой, а уже ничего», – отметил дончанин.

Въезд на территорию перекрыт забором, на воротах – замок.

Игорь напомнил, что еще одно «Метро» находилось у аэропорта, сейчас гипермаркет разрушен.

Также он показал кулинарию «Попугай»: в здании находится рыбный супермаркет «Рыбка моя». «Магазин закрыт и не работает, к сожалению, сегодня», – отметил дончанин.

Прохожий мужчина объяснил ему, что продукцией из магазина отравились люди, поэтому магазин и закрыли.

Напомним, житель Донецка продемонстрировал, как сегодня выглядят многоэтажки ЖК «Европейский» по пр. Панфилова.

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