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Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины

09.06.20 11:59
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) нового председателя – Валерия Кондратюка. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны», – сказал глава государства.

Президент вручил вновь назначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Валерия Кондратюка глава государства подписал 5 июня.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что под руководством Валерия Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны Валерий Кондратюк поблагодарил президента за доверие.

«Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач», – отметил он.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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