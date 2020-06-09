Плюс 14 заболевших и одна смерть: В «ДНР» рассказали о ситуации с коронавирусом

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 14 новых случаев заражения COVID-19, 1 человек умер. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 8 июня исследованиям, выявлены 14 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования 3 медицинских работника и 1 ребенок в возрасте 12 лет, контактный с ранее заболевшей семьей. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина 49 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 12:00 9 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 718:

на лечении – 521 пациент,

выписаны – 169 человек,

летальных случаев – 28.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 июня в Украине коронавирусом заболели 27 856 человек (12 412 пациентов выздоровели, 810 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 235 случаев заболевания (128 человек выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 54 случая заболевания (43 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).