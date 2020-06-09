В России заявили, что дадут паспорта еще 600-800 тыс. украинцев с неподконтрольного Донбасса

Почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке поличили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает российское издание «ТАСС».

Издание отмечает, что в апреле из-за пандемии нового коронавируса перевозка людей из «Л-ДНР» для получения паспортов РФ была приостановлена. Но в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, где работают 2 специализированных отделения по вопросам миграции в селе Покровском Неклиновского района и городе Новошахтинске, прием документов на получение гражданства РФ, их рассмотрение и консультации продолжаются.

«На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей народных республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей республик», – уверяет Водолацкий.

По его словам, в ближайшее время «республики» начнут поэтапный выход из карантина, связанного с пандемией коронавируса. «Мы уже прогнозируем огромное количество людей, которые пойдут в паспортно-визовые службы для оформления паспортов Российской Федерации. Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина. Мы будем смотреть после снятия карантина, какой будет приток документов: если в этом будет необходимость, наши службы смогут развернуть еще 2-3 пункта [выдачи паспортов]», – уточнил российский депутат.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключили возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.