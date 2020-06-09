В Краматорске возобновили работу 30 детсадов

В Краматорске возобновили работу 30 дошкольных учебных заведений. Об этом сегодня, 9 июня, со ссылкой на данные городского управления образования сообщает «Краматорське самоврядування» («Краматорское самоуправление») в Facebook.

«Работа дошкольных учебных заведений № 34, 47, 84 приостановлена в связи с проведением строительных работ, не совместимых с пребыванием детей. Количество воспитанников в 30 дошкольных учреждениях составило 945 детей. Работа садов разрешена исключительно при условии соблюдения персоналом, детьми и их родителями утвержденных противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что возобновление работы детсадов состоялось во исполнение постановления Кабинета министров № 435 от 3 июня 2020 года и решений областной комиссии по ТЭБ и ЧС, а также исходя из выводов комплексной городской комиссии по проверке готовности детских учреждений дошкольного образования к открытию в условиях ограниченного карантина, согласно решению совместного заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое состоялось 5 июня.