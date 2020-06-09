Это вариант, раскритикованный всеми, – нардеп о частичном открытии КПВВ

Народный депутат Муса Магомедов дал негативную оценку тому порядку открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, который начнет действовать с 10 июня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что всего два КПВВ на Донбассе – пропускные пункты «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – начнут работать с 10 июня, и то лишь по три часа в день.

«Приоритет на пересечение линии соприкосновения – наличие причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов) и прохождение ВНО (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска). Соответственно обязательное выполнение всех требований МОЗ», – отметил нардеп.

Он уточнил, что пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан «приоритетной категории».

«Это тот вариант, который предлагался представителем Операции Объединенных сил и был раскритикован всеми участниками совещания при вице-премьере [Алексее] Резникове. Это защита чести мундира Руслана Хомчака, а не выход из положения», – подчеркивает Муса Магомедов.

По его мнению, нужно открывать все пункты пропуска на световой день. «Буду добиваться именно этого», – резюмировал парламентарий.

Напомним, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений возобновляется пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» в районе проведения операции Объединенных сил. КПВВ будут работать ежедневно с 11:00 до 14:00.