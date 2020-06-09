В лесу, неподалеку границы с РФ: В ОБСЕ рассказали о подозрительных грузовиках на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ ОБСЕ) обнаружила грузовики в двух местах в приграничных с Россией неподконтрольных районах Донбасса. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 8 июня.

«Вечером 5 июня в лесном массиве примерно в 2,6 км к востоку от н. п. Глинка (60 км к юго-востоку от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика, припаркованных приблизительно в 400 м к северу от границы с Российской Федерацией и в районе, где нет официальных пунктов пропуска на границе», – говорится в отчете.

Также, примерно в 2 км к юго-востоку от н. п. Степное (72 км к юго-востоку от Донецка) этот БПЛА обнаружил около 7 машин, включая грузовики, прицепы и легкие грузовики (1 грузовик с заведенным двигателем), припаркованных возле лесополосы приблизительно в 200 м к северо-востоку от грунтовой дороги, ведущей из Украины, в районе, где нет официальных пунктов пропуска на границе.

«7 июня, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу в каком-либо направлении. Примерно через 5 минут член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район», – отметили в ОБСЕ.