Ясиноватая – Желанное: На Донетчине ремонтируют дорогу за 110 млн грн (Видео)

В Донецкой области в рамках государственной программы «Большая стройка» восстанавливают автомобильную дорогу «Ясиноватая – Желанное». Об этом сегодня, 9 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«"Большая стройка" местных дорог: "Ясиноватая – Желанное". Дорогу восстанавливаем средним текущим ремонтом. На это из государственного бюджета поступило 110 млн 250 тыс. грн. Подрядчик – ООО "ВТС ГРУПП" – обязался завершить работы до конца октября», – сообщил Кириленко.