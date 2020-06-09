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Ясиноватая – Желанное: На Донетчине ремонтируют дорогу за 110 млн грн (Видео)

09.06.20 14:12
Скриншот видео
Скриншот видео / Фото: facebook.com

В Донецкой области в рамках государственной программы «Большая стройка» восстанавливают автомобильную дорогу «Ясиноватая – Желанное». Об этом сегодня, 9 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«"Большая стройка" местных дорог: "Ясиноватая – Желанное". Дорогу восстанавливаем средним текущим ремонтом. На это из государственного бюджета поступило 110 млн 250 тыс. грн. Подрядчик – ООО "ВТС ГРУПП" – обязался завершить работы до конца октября», – сообщил Кириленко.

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