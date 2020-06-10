В «ДНР» «страховая компания» еще не работает, а автовладельцев штрафовать будут с 1 августа

В «ДНР» готовится к открытию «страховая компания». Ее двери закрыты, точная дата старта пока что неизвестна. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Хотя с 1 августа наличие страховки на авто обязательно, бежать в страховую компанию сразу как только она заработает – не стоит. Приобрести полис ОСАГО получится у всех желающих. Только в Донецке пока что единственная страховая компания собирается открыть 7 офисов», – уверяют в «ДНР».

В компании сообщили, что намерены открыть «центры страхования» «в каждом городе республики: Макеевке, Харцызске, Шахтерске, Горловке, Енакиево и др.». Такие центры собираются открывать и во всех районах Донецка.

«Работа у страховщиков кипит. Буквально за неделю следует подготовить офисы, специалистов и основную документацию, ведь услугами страховой компании должны воспользоваться более 310 тыс. автовладельцев – именно такое количество автотранспорта зарегистрировано в ДНР», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что для оформления «полиса» в «ДНР» требуется пакет «документов», включая «паспорт» для физлиц, «документ» о регистрации транспортного средства, «водительские удостоверения» всех, кто будет допущен к управлению транспортным средством, и т.д.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа.

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube