В Бахмуте с 10 июня открывают детские сады

В Бахмутской объединенной территориальной громаде (ОТГ) местные власти решили открыть детские сады. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«В соответствии с протоколом №14 от 5 мая 2020 года местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение возобновить работу детских дошкольных учреждений Бахмутской ОТГ с 10 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что на сегодняшний день все детские сады соответствуют установленным противоэпидемическим требованиям. Кроме того, закуплены инфракрасные бесконтактные термометры для проведения температурного скрининга, защитные маски, антисептики и бумажные полотенца.

Городские власти обращаются к родителям с просьбой следить за состоянием здоровья своих детей, которые будут посещать дошкольное учреждение. В свою очередь, руководство ДОУ будет проводить обследование персонала, работающего в детском учреждении.

Также сообщается, что за выходные дни 6-8 июня на территории Бахмутской ОТГ зарегистрировано 2 случая заболевания COVID-19. Одна из заболевших – женщина, находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением семейного врача.

Таким образом, общая численность инфицированных от первого установленного случая в городе составляет 12 человек.

На самоизоляции находится 5 жителей Бахмута, которые вернулись из-за границы.

Ранее сообщалось, что в Краматорске возобновили работу 30 дошкольных учебных заведений, их посещают 945 детей. Работа садов разрешена исключительно при условии соблюдения персоналом, детьми и их родителями утвержденных противоэпидемических мероприятий.