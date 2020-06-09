Добыть информацию для переговоров по Донбассу: Зеленский обратился к сотрудникам СВР

Президент Владимир Зеленский после представления нового главы Службы внешней разведки (СВР) обратился к разведчикам с просьбой – добыть развединформацию, которая поможет выработать оптимальную позицию Киева на переговорах в Минске и в Нормандском формате. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По его словам, разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Также СВР должна сопровождать и политический диалог по Донбассу.

«Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета – это ключевая функция разведки. Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины – как в Минске, так и во время заседания в Нормандской формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины», – сказал президент, обращаясь к сотрудникам Службы.

СВР также должна содействовать украинскому оборонно-промышленному комплексу в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники, отметил глава государства.

«Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, – это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины», – сказал он.

Не менее важным, по мнению Зеленского, является выявление, предотвращение и противодействие враждебным информационным операциям, а также международной преступности и террористам.

«Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, внедрив современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями», – добавил президент.