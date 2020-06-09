На Луганщине введут дополнительные меры безопасности в связи с открытием КПВВ

Открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) может привести к заносу на Луганщину коронавируса, поэтому в области введут дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, передает «Hromadske».

«Мы очень опасаемся, что уровень заболеваемости на неподконтрольной территории значителен. И люди, которые являются инфицированными, могут перейти на нашу сторону и стать источником заражения. Поэтому разрабатывается ряд мероприятий. Например, мы будем ПЦР-тестами исследовать 100% всех работников пограничной службы, ГФС, Национальной полиции, которые несут службу на КПВВ. Потому что они на первой линии, и они первые, кто могут встретиться с инфицированным лицом», – отметил Жданов.

Он также сообщил, что в области есть 11 мест обсервации, которые рассчитаны примерно на 1 тыс. человек. Поэтому в случае, если линию разграничения массово будут переходить люди, которые не смогут установить мобильное приложение «Дій вдома» (для прохождения самоизоляции по месту жительства или у родственников), мест обсервации может не хватить.

Также заместитель директора лабораторного центра сказал, что возможны и другие действия в связи с открытием КПВВ, однако говорить о них можно будет только после того, как будет опубликован приказ командующего ООС об открытии пунктов пропуска.

Напомним, по состоянию на 9 июня, за весь период пандемии на Луганщине заболевание коронавирусом лабораторно подтверждено у 54 человек. Из них выздоровели – 43, лечатся – 11. В данное время в области 255 человек находятся на самоизоляции дома, и только 2 человека находятся на обсервации.

Как сообщалось ранее, 10 июня при соблюдении ряда карантинных ограничений возобновляется пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» в районе проведения операции Объединенных сил. КПВВ будут работать ежедневно с 11:00 до 14:00.