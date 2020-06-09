Дело МН-17: В список подозреваемых может войти руководство РФ

В список подозреваемых по делу о сбитом самолете рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний», кроме непосредственных исполнителей этого преступления, могут войти и те, кто отдавал соответствующие приказы, включая военно-политическое руководство России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Интерфакс-Украина».

«Насколько мне известно, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины продолжает досудебное расследование. Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ», – сказал Енин.

Он также напомнил, что дело МН-17 является частью иска Украины в Международный суд ООН, и осенью россияне подадут контрмеморандум.

«То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера», – подчеркнул замминистра.

На вопрос о том, верит ли он, что на скамье подсудимых по этому делу реально окажется высшее военное руководство РФ, заместитель министра отметил, что «каждый большой путь начинается с маленького шага».

«Мы верим в то, что все увидят, что справедливость существует, но для этого мы очень тщательно формируем наши юридические позиции, собираем доказательства, обеспечиваем коммуникацию с нашими международными партнерами и рассчитываем на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международного суда ООН», – пояснил Енин.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.